Корбин: Brexit по соглашению Джонсона ударит по Северной Ирландии

Лидер лейбористов Джереми Корбин обнародовал утекший из правительства документ, в котором прогнозируется разрушительное влияние Brexit по модели, предложенной премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, на экономику Северной Ирландии. Об этом сообщает Reuters.

В документе отмечается, что 98% экспортеров, занимающихся ввозом товаров из Северной Ирландии в Великобританию — это предприятия малого и среднего бизнеса, для которых стоимость пограничных проверок может стать непосильной. 500-километровая граница между Ирландией и Северной Ирландией должна стать единственной сухопутной границей Британии с Евросоюзом. Она являлась главным спорным моментом при обсуждении соглашения по Brexit.

Борис Джонсон в ответ заявил, что таможенных проверок между Великобританией и Северной Ирландией не будет, а представленный Корбином документ назвал «ерундой». Однако он свидетельствует о том, что «как минимум, краткие декларации будут необходимы, при отправке товаров из Северной Ирландии в Великобританию». А новые барьеры могут привести к повышению цен, отмечает Reuters.