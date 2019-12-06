«Уралхим» предложил Фонду национального благосостояния профинансировать проект в Анголе

Господдержка требуется «Уралхиму» для строительства завода по производству до 1,3 млн тонн карбамида в год в Анголе. По мнению члена совета директоров компании Дмитрия Осипова, деньги мог бы предоставить Фонд национального благосостояния, «КоммерсантЪ».

«Мы подписали меморандум о строительстве завода в Анголе. Стоит вопрос о том, как его финансировать, и здесь у меня есть несколько предложений: почему бы не использовать средства Фонда национального благосостояния — на возвратной основе, безусловно — для финансирования данного проекта?» — заявил Осипов на Национальном промышленном форуме. Он также отметил, что механизмы господдержки необходимы для экспансии на мировые рынки.

«Уралхим» также хочет участвовать в программе ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования», если ограничения на зарубежные проекты будут сняты.

Договор о строительстве завода в Анголе с мощностями, покрывающими все потребности по азотным удобрениям этой страны, «Уралхим» подписал в конце октября. Стоимость комплекса оценивается в $1,2–1,3 млрд, а запуск запланирован на 2023 год.