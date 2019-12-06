Глава СПЧ назвал адекватными сегодняшние решения судов

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал действия некоторых участников летних протестов «полноценными нападениями на сотрудников полиции», а сегодняшние решения судов адекватными.

«Составляя свое мнение о событиях, произошедших на несогласованных акциях в Москве, мы отсмотрели множество видеозаписей. Нет сомнений, что поступки некоторых демонстрантов были не просто агрессивны, это были полноценные нападения на сотрудников полиции. Это недопустимо и серьезно карается, очевидно, в любом государстве мира. Но агрессивное или неадекватное поведение некоторых демонстрантов не всегда выливалось в то, что можно назвать именно насилием в отношении сотрудников органов правопорядка. Я рад, что суды учитывают все обстоятельства, принимают во внимание позицию СПЧ и выносят, на мой взгляд, адекватные деяниям конкретных фигурантов вердикты <…> Я рад, что наша судебная система на этом примере, вопреки некоторым скептичным предположениям, подтвердила свою непредвзятость», — цитирует Фадеева его пресс-служба.

Сегодня к условным срокам заключения приговорили Егора Жукова и Владимира Емельянова, Павла Новикова оштрафовали, а Никиту Чирцова отправили на год в колонию. Жукова признали виновным в призывах к экстремизму, остальных — в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.