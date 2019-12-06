Ангела Меркель впервые посетила Освенцим на фоне роста антисемитизма в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила концентрационный лагерь Освенцим, где во времена нацистского режима погибли более 1,1 млн жителей Европы, большинство из которых были евреями. Визит проходит в период роста антисемитских настроений в Германии, сообщает BBC.

Меркель сопровождали президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер и глава цыганской правозащитной организации Центральный совет немецких синти и рома Романи Роуз.

Находящийся на территории Польши бывший концентрационный лагерь 27 января 2020 года будет отмечать 75-ю годовщину освобождения. В этот день отмечается также Международный день памяти жертв Холокоста. С 1940 по 1945 год в Освенциме были казнены и погибли от болезней по меньшей мере 1,1 млн человек. Это были не только евреи, но и десятки тысяч поляков, цыган, советских военнопленных, гомосексуалистов и политических заключенных. Всего за время Холокоста на территории Европы были убиты более шести миллионов евреев.

Несмотря на то, что основные события, связанные с годовщиной освобождения лагеря, пройдут в январе, Меркель решила совершить визит сейчас. Она была приглашена для участия во встрече по поводу 10-й годовщины Фонда Освенцим-Биркенау, который пытается сохранить лагерь в качестве памятника и предупреждения для будущих поколений. В рамках визита Меркель объявила, что Германия пожертвует фонду €60 млн.

Раньше канцлеры Германии уже не раз посещали лагерь смерти, но ни одному из них не приходилось сталкиваться с ростом антисемитских атак. Менее двух месяцев назад 40-летняя женщина и 20-летний мужчина были застрелены возле синагоги в восточной части Германии. 27-летний убийца признался в своих крайне правых, антисемитских взглядах. А официальные данные говорят, что в прошлом году в Германии было совершено 1664 преступления на почве ненависти к евреям. Это на 10% больше, чем за год до этого, а количество насильственных преступлений в отношение евреев увеличилось почти в два раза.

Немецкие СМИ отмечают, что возможно Меркель совершила визит в Освенцим на случай своей отставки, так как ранее заявляла, что не станет баллотироваться на выборах в 2021 году.