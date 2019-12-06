Даниила Конона арестовали на 15 суток и отпустили в зале суда

Экс-фигуранта «московского дела» Даниила Конона суд арестовал на 15 суток за акцию 27 июля и освободил от наказания, засчитав его нахождение в СИЗО. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Григорий Червонный.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении Сергея Абаничева.

В августе Конона задержали по обвинению в участии в массовых беспорядках. Месяц он провел в СИЗО, после чего уголовное дело закрыли. 5 декабря полиция задержала Даниила по пути в Тверской ОВД, куда его вызвали повесткой для составления административного протокола.