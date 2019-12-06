Экс-фигуранта «московского дела» Абаничева приговорили к аресту, но освободили

Бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева суд арестовал на 15 суток за акцию 27 июля, но так как он ранее находился в СИЗО, от наказания его освободили. Об этом сообщил адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош.

5 декабря Сергея Абаничева задержали в Тверском суде Москвы, куда он пришел на заседание по делу Никиты Чирцова. На него составили протокол за участие в несанкционированной акции и отпустили до суда.

Ранее Абаничев месяц провел в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. Позже эти обвинения с него сняли.