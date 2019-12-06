Close

Журналиста Илью Азара оштрафовали за акцию 31 августа

06.12.2019

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. рублей за акцию 31 августа, сообщает адвокат «Апологии протеста» Татьяна Молоканова. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акций.

Азара задержали вечером 2 сентября. При этом полицейские увели его из подъезда дома, оставив спящего маленького ребенка в незапертой квартире.

31 августа на шествии в центре Москвы никого не задержали. Но позже под арест отправили Марка Гальперина, Александра Соловьева и Сергея Бойко. Любовь Соболь и Николая Ляскина оштрафовали.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.