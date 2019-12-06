Журналиста Илью Азара оштрафовали за акцию 31 августа

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. рублей за акцию 31 августа, сообщает адвокат «Апологии протеста» Татьяна Молоканова. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акций.

Азара задержали вечером 2 сентября. При этом полицейские увели его из подъезда дома, оставив спящего маленького ребенка в незапертой квартире.

31 августа на шествии в центре Москвы никого не задержали. Но позже под арест отправили Марка Гальперина, Александра Соловьева и Сергея Бойко. Любовь Соболь и Николая Ляскина оштрафовали.