СК прекратил уголовное преследование Сергея Фомина

Следственный комитет снял обвинение в участии в массовых беспорядках с фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. Меру пресечения в виде домашнего ареста отменили.

«Процессуальное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, в том числе свидетельских показаний и детального изучения видеозаписей камер видеонаблюдения. Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена», — сообщили в СК.

Однако в действиях Фомина обнаружили признаки административного правонарушения, поэтому следователи направили материалы дела в органы МВД России.

Фомин являлся фигурантом дела о массовых беспорядках, которые якобы имели место на акции протеста 27 июля. 31 июля у него прошел обыск, также его допросили в качестве свидетеля. 5 августа СК сообщил, что Фомин объявлен в розыск, так как взял на руки чужого ребенка «для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Фомин сам пришел в полицию, суд арестовал его 9 августа. 3 сентября Фомина, как и другого фигуранта «московского дела» Егора Жукова, перевели под домашний арест.