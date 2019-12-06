Кирилл Рогов: Сталинизация. День политических репрессий

Сегодня в России вынесено сразу несколько политических приговоров в рамках новой волны путинских репрессий против инакомыслия, свободы слова и свободы собраний.

Все приговоры являются несправедливыми и политически мотивированными. В деле Егора Жукова нет ни состава преступления, ни доказательств вины. В качестве единственного доказательства признана фальсифицированная экспертиза ненадлежащего эксперта, не имеющего соответствующей квалификации и откровенно признавшего подлог в собственной экспертизе; при этом судья отказалась рассматривать альтернативные заключения квалифицированных экспертов, грубо нарушив этим закон: фактически, она отказала защите представлять в суде доказательства по делу. Приговор Жукову, таким образом, является преступлением не только против конституции и прав человека, но и против правосудия. Он преступен.

Сверхзадача репрессивной машины сегодня состояла в том, чтобы осудить невиновных, нормализовать в глазах общества политические репрессии, но при этом смягчить публичный эффект этих антиконституционных действий относительной «мягкостью» приговоров.

Однако не стоит питать иллюзий — на следующем этапе, как только общество адаптируется к праву властей на политические преследования, приговоры будут ужесточаться.

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