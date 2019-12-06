Заявление ПЭН-МОСКВА и Ассоциации «Свободное слово»

Сегодня объявлен приговор студенту Егору Жукову. Видимо, впереди апелляция, но в целом вектор понятен: признать виновным, но дать условный срок. По нынешним временам решение вегетарианское, но (радуясь, что Егор избежит заключения), мы обязаны сказать прямо: он должен быть оправдан. Жуков не совершал подсудных действий, а в его словах не было и не могло быть призыва к насилию. Чтобы вывернуть их наизнанку, профессиональных лингвистов отлучили от экспертизы, а безграмотного службиста без филологического образования — допустили.

Свобода слова гарантирована нам Конституцией. И всякий, кто покушается на свободу слова, покушается на Конституцию, а каждый, кто свободу слова защищает — восстанавливает конституционные нормы. Егор Жуков защитник Основного закона, убежденный противник насилия, продолжатель русской гуманистической традиции, мирного культурного сопротивления.

Оправдание — Егору Жукову. Свободу — слову.

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