Владимиру Емельянову назначили условный срок

Суд приговорил обвиняемого по «московскому делу» Владимира Емельянова к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

По версии следствия, с которой согласился суд, Емельянов на акции 27 июля потянул за форму бойца Росгвардии, применив таким образом насилие в отношении представителя власти. Прокуратура просила приговорить его к четырем годам колонии общего режима.

Как передает «Медиазона», при назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого, его заболевание и то, что он сирота. Также суд отметил, что Емельянов оказывает помощь своим бабушке и прабабушке.



