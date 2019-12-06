Эксперты НАТО: российские сервисы лидируют на рынке накрутки в соцсетях

В совместном докладе Передового центра НАТО по вопросам стратегических коммуникаций и харьковской компании Singularex отмечается, что все основное программное обеспечение для манипуляции в соцсетях, имеет российские корни. Эксперты обнаружили накрутки на более чем 700 страницах, связанных с политикой, включая аккаунты двух президентов, сообщает РБК.

Чаще всего сервисы по накрутке предлагают клиентам купить лайки, клики, комментарии и репосты. Изначально такие сервисы появились в России, а уже потом аналоги открылись в Европе (при этом часто они просто перепродают услуги российских коллег).

Авторы исследования закупили продвижение для 105 постов в Facebook, Instagram, YouТube и Twitter у 11 российских и пяти европейских компаний, чтобы узнать, насколько хорошо соцсети вычисляют накрутки. Таким образом было обнаружено 18,7 тыс. аккаунтов, задействованных в манипуляциях. За неделю после покупки соцсети удалили примерно одну пятую купленных активностей. Но 95% аккаунтов, с которых накручивали просмотры и ставили лайки, были активны и через три недели после сделки.

Оценив, где еще действуют аккаунты-накрутчики, эксперты выявили 721 политическую страницу, 52 официальные страницы властей, включая аккаунты двух президентов, официальную страницу европейской политической партии, а также аккаунты ряда чиновников и политиков в Европе и США, которые пользуются их услугами.

Исследователи отмечают, что индустрия манипуляций развивается, а соцсети ничего не могут с этим поделать. Так Facebook был наиболее успешен в борьбе с созданием фальшивых аккаунтов. Но качественные сервисы по накрутке добивались в нем высоких результатов: спустя несколько недель соцсеть удалила лишь 10% накрученных лайков и 0% комментариев и просмотров у видео. В Instagram выживает примерно половина фейковых аккаунтов, а стоимость накруток в нем дешевле на 18%. Однако соцсеть заблокировала 44% купленных авторами исследования подписчиков и 14% аккаунтов, задействованных в накрутке. Twitter смог удалить 35% накрученных лайков и ретвитов, но не смог стереть просмотры. В YouTube, на котором легко создать фейковый аккаунт, удаляет примерно 10% просмотров с таких страниц.