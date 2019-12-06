Дмитрий Гудков: Гуманизм людоедов

Любая попытка изменить Россию, стать в ней властью мирным путем, больше не работает. Даже за разговор об этом дают срок. Условный – за слова. Путин окуклился в Кремле, дети его друзей и знакомых заняли все ключевые места в стране и не отдадут их.

Точка невозврата пройдена, но сегодня скажите это сами себе. 2019 год стал переломным: за 20 лет диктатура освоилась, окрепла и привыкла к двух вкусам: денег и человечины.

У суда кричат «Приговор всему поколению». Нет. Приговор всем поколениям. Поколениям тех, кто молчал. Поколениям тем, кто был не в курсе. Кто писал «Товарищ Ста… Пу… произошла ужасная ошибка». Поколениям тех, кто не выходил на площадь. Поколениям тех, кому было все равно.

Теперь – только пике. Неудержимое, стремительное, со взрывом в конце.

Подстелим туда соломки, чтобы горело ярче.

И, конечно, Егор Жуков не виновен и будет признан невиновным. Возможно, куда раньше, чем ожидали «судьи», администрация президента и все прочие преступники во власти.

Прекращено будет не московское дело. Прекращен будет режим.

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