Никите Чирцову дали год колонии за толчок полицейского

Тверской суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима.

Как сообщает «Новая газета», судья Елена Булгакова признала его виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Суд установил, что обвиняемый 27 июля на несогласованной акции толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка. Судья заявила, что критически относится к показаниям Чирцова о том, что он не хотел причинить вред.

Сам потерпевший говорил ранее, что «как таковой физический боли» от действий Чирцова он не почувствовал, а «просто попятился назад».

Гособвинитель просил для Чирцова 3,5 года колонии общего режима.