Фигуранта «московского дела» Павла Новикова оштрафовали

Тверской суд Москвы назначил 120 тыс. рублей штрафа фигуранту «московского дела» Павлу Новикову, обвиняемому в насилии в отношении представителя власти, сообщает «Медиазона». Обвинение просило приговорить его к трем годам колонии.

По версии следствия, на акции 27 июля Новиков дважды ударил бутылкой воды полицейского по шлему и руке, пока тот пытался задержать другого человека. Новиков признал вину и принес «искренние извинения» полицейскому.

Павла Новикова задержали предпоследним из фигурантов «московского дела», 29 октября. На следующий день его арестовали, а следователь прямо на судебном заседании зачитал постановление о завершении следствия. Таким образом, оно длилось чуть больше дня.