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Егора Жукова признали виновным

06.12.2019

Суд установил, что Егор Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК.

Как передает «Медиазона» слова судьи, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц». Для этого он разместил в интернете четыре видео, которые призывали к мятежу, созданию препятствий работе госучреждений и тому подобному; Жуков вину не признал, но подтвердил, что записи действительно публиковал он. При этом, цитирует показания Жукова судья, он настаивает, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста.

Таким образом, судья признала Егора Жукова виновным.

В это время у здания суда проходит стихийный пикет. Те, кто не попал на заседание, заполнили тротуар и крыльцо здания. Они скандируют «Свободу!», «Это не суд, это абсурд!» и другие лозунги. 


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