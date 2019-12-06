При обустройстве российской границы похищено более 650 млн рублей

Следственный комитет выясняет судьбу почти 658 млн рублей, выделенных на строительство различных объектов, в том числе и пограничных переходов, застав и постов. Замначальника управления капстроительства службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, пишет «КоммерсантЪ».

Следствие считает, что Юрий Сулин не проконтролировал исполнение контрактов на строительство различных объектов, заключенных в том числе в рамках программы «Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)». Управление капстроительства выплатило подрядчикам 657,989 млн руб. за работы, которые не были до конца выполнены, а в некоторых случаях — переплатило. Источник «Ъ» отмечает, что этой суммы достаточно, чтобы на границе не появилось две погранзаставы. Сейчас Сулин находится под домашним арестом, хотя защита требовала более мягкой меры пресечения.

Уголовное дело в отношении Сулина является частью инициированного руководством ФСБ расследования в отношении собственной службы обеспечения деятельности. Первое дело было возбуждено несколько лет назад и было связано с хищением части аванса при строительстве второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи для чекистов. Тогда подрядчики признались, что заплатили за общее покровительство другому замначальника УКС Анатолию Наумову 7 млн руб.

Дело Сулина — не первое, связанное с пограничными объектами. В 2017 году был вынесен приговор бывшему главе Росграницы (ликвидированное в 2016 году ведомство) Дмитрию Безделову за хищение в составе группы при строительстве пограничных переходов полумиллиарда рублей. Сейчас в отношение этого экс-чиновника рассматривается еще одно похожее дело.