Толпа собралась у здания суда, где вынесут приговор Егору Жукову

У здания Кунцевского суда Москвы собрались десятки людей, желающих попасть на оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму. В основном это молодые люди возраста самого Жукова, которому 21 год. Рядом дежурит полицейский автобус.

Внутрь здания приставы пускают только участников процесса, родных подсудимого и журналистов. Оглашение приговора назначено на 10 часов. Прокурор ранее запросил 4 года лишения свободы.

Приехал на суд к Жукову. На входе огромное количество народу и несколько автозаков. Никого кроме прессы не пускают. pic.twitter.com/jmoDUhlyaG — Mikhail Svetov (@msvetov) December 6, 2019

Жуков с сумкой и в одежде для СИЗО. Преддипломная практика студентов ВШЭ теперь — умение собирать арестантский чемоданчик pic.twitter.com/7gKWZHM8s1 — Кирилл Мартынов (@kmartynov) December 6, 2019