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Толпа собралась у здания суда, где вынесут приговор Егору Жукову

06.12.2019

У здания Кунцевского суда Москвы собрались десятки людей, желающих попасть на оглашение приговора студенту ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму. В основном это молодые люди возраста самого Жукова, которому 21 год. Рядом дежурит полицейский автобус.

Внутрь здания приставы пускают только участников процесса, родных подсудимого и журналистов. Оглашение приговора назначено на 10 часов. Прокурор ранее запросил 4 года лишения свободы.



Приставы объявили, что мест в зале больше нет. На приговор пришла проректор ВШЭ Валерия Касамара, рэпер Оксимирон, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и настоятель храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский, передает «Медиазона».

Собравшиеся скандируют: «Свободу!» и «Нет репрессиям!».

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