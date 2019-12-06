В США умер сбежавший майор КГБ Виктор Шеймов

73-летний бывший сотрудник КГБ Виктор Шеймов, сбежавший в 1980 году из СССР, скончался в своем доме в США в штате Вирджиния. Об этом сообщает The Washington Post, передает «КоммерсантЪ».

Шеймов работал в Главном управлении КГБ, был специалистом в области криптографии и безопасности средств связи, он обслуживал посольства и резидентуры за границей. Но, по его словам, разочаровался в коммунистическом режиме, а работодателя подозревал в убийстве своего друга. В октябре 1979 года, находясь в командировке в Варшаве, Шеймов пришел в посольство США и установил контакты с ЦРУ. В мае 1980 он сбежал в США вместе с женой и дочерью. Этот побег считается одним из самых значительных побегов во времена холодной войны.

В США Шеймов стал работать в Агентстве национальной безопасности, а с 1991 года ушел в частный бизнес.

О своем побеге бывший майор КГБ впервые рассказал в 1990 году в интервью The Washington Post. По словам Шеймова, он хотел «нанести как можно больше ущерба коммунистической системе». Перебежчик утверждал, что КГБ прослушивало посольство США в Москве, планировало убить папу римского Иоанна Павла II, причастно к убийству президента Афганистана Хафизуллы Амина.