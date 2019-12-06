Только два региона отменили неконституционный «территориальный» запрет на митинги

Спустя месяц с вынесения решения Конституционного суда, лишь два из 44 субъектов России сняли запрет на митинги у зданий органов власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Апологии протеста».

Юристы ранее направили запросы в прокуратуры и парламенты 44 регионов, где были приняты запреты. По закону, региональные власти обязаны исполнить решения Конституционного суда за полгода с момента его опубликования. Но сам законопроект глава региона должен внести в течение двух месяцев. Иначе бездействие будет квалифицироваться как «злостное неисполнение должностным лицом решения суда» со штрафом до 200 тыс. руб. или лишением свободы на срок до двух лет.

Ответы были получены из 32 субъектов. В Псковской и Тверской областях запрет отменен. В Астраханской, Вологодской и Саратовской областях депутаты планируют снять его в ближайшее время. Новгородская и чувашская прокуратуры потребовали от парламентариев отменить запрет, а в Амурской и Магаданской областях прокуроры сами подготовили соответствующие законопроекты. Тульская область готова изменить закон при появлении соответствующей законодательной инициативы.

В Воронежской области парламентарии считают, что их закон ничего не нарушает, потому что ограничивает проведение массовых мероприятий лишь на объектах транспортной инфраструктуры, не устанавливая прямого запрета.

12 регионов, включая Республику Коми, чей запрет стал основой для решения Конституционного суда, на запросы правозащитников не ответили.

По словам добившегося отмены запрета в Конституционном суде Эрнеста Мезака из фонда «Общественный вердикт», ограничения уже не действуют, а потому власти придумывают новые способы запрета, ссылаясь на необходимость согласия собственника участка (хотя это требование касается лишь частных территорий) или наличие стоянки автотранспорта на месте, где планируется митинг.