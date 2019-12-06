Лев Шлосберг: Как спится судье?

Суд (суд?) огласит приговор Егору Жукову, молодому человеку, гражданину, ставшему публичным политиком фактически на скамье суда.

Сейчас он дома. О чём он говорит с родными в этот час, помня каждую секунду, что прокурор от имени государства запросил для него 4 года реального лишения свободы? Где встретит он следующий вечер?

А ведь судья уже знает приговор. Как спится судье? И прокурор знает, вместе ведь писали. Как спится прокурору? Верят ли они в бога? Носят ли крестики – те самые, с распятием? Читали ли Библию?

Дело против Егора Жукова – это дело абсурдное и фальшивое в каждом своём знаке препинания. Это дело показывает, что гражданин в России стал синонимом экстремиста. Если ты гражданин – значит, ты в понимании властей экстремист. Дело Егора Жукова показывает это со всей ясностью безумия. Беззаконие безумно.

Я незнаком с Егором Жуковым, но у меня возникло чувство кровного духовного родства с этим парнем. Он говорит не просто от своего имени, он говорит от имени поколения молодых несломленных людей. И от имени нашего – покромсанного временем – поколения тоже. Свободный человек всегда говорит не только от себя лично.

Приговор будет лжив в любом случае, если он не будет оправдательным. Я ничего не хочу предрекать, потому что даже в сумасшедшем доме должна быть надежда на законность. Не буду предвестником плохих новостей. Узнаем.

Но мы знаем, что в России живёт умный, совестливый, бесстрашный парень 21 года от роду, и большое счастье, что он у всех нас есть. Дай бог ему силы.

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