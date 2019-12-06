Франция готовится к усилению протестов после того, как 800 тысяч человек вышли на забастовку в четверг

Учителя, работники транспортной сферы, полицейские, юристы, сотрудники больниц и аэропортов вышли на улицы 5 декабря из-за несогласия с планом президента Франции Эммануэля Макрона ввести новую систему пенсионного обеспечения, во второй день забастовки к ним могут присоединиться представители других профсоюзов, сообщает BBC.

По официальным данным на улицы городов Франции в четверг, 5 декабря, вышли порядка 800 тыс. человек, в том числе 65 тыс. в Париже. Лидеры профсоюзов утверждают, что в забастовке участвует 1,5 млн человек. Из-за протестующих были закрыты популярные туристический объекты Парижа, в том числе Эйфелева башня. В столице и некоторых других городах, включая Нант, Бордо и Ренн, появлялись сообщения о вандализме и проходили столкновениях с полицией. В Париже был арестован 71 демонстрант.

В пятницу, 6 декабря, Франция ожидает нарушения в работе системы железнодорожных перевозок. А парижский оператор автобусов и метро сказал, что их забастовка продлится, по крайней мере, до понедельника. Аэропорты предупредили об отмене рейсов.

Французские рабочие недовольны планом президента Макрона по введению универсальной системы пенсионного обеспечения, основанной на баллах за трудовые дни. Сейчас Франция имеет 42 разных пенсионных схемы в частном и государственном секторах с различиями в пенсионном возрасте и выплатах.

Сколько продлится забастовка, пока не ясно. Многие представители профсоюзов надеются, что недели глобальной забастовки хватит, чтобы президент изменил свое решение. В противном случае, протест может стать бессрочным.

Правительство Франции надеется избежать повторения всеобщей забастовки в стране из-за пенсионных реформ, которая произошла в 1995 году. Тогда транспортная система не работала три недели, а широкая поддержка со стороны жителей Франции вынудила власти отказаться от изменений.