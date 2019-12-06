Социолог Карин Клеман: Бессрочная забастовка во Франции и «желтыжилетизация» социального протеста

Из-за известных обстоятельств чувствую себя вынуждена прокомментировать то, что сейчас происходит во Франции. Да, сегодня был массовый общенациональный день протеста и начало бессрочной забастовки. Метро в Париже не ходило. Сотни тысяч людей вышли на улицу везде.

Может казаться, что все вернулось в обычное русло. Желтые жилеты забыты, профсоюзы и партии (левые) взяли вверх. Но это совершенно не так. Желтые жилеты преобразовали пейзаж протестной Франции. Во-первых, от всех домиков, лагерей, штабов и ассамблей желтых жилетов выходили призывы массово участвовать в акции 5 декабря и в бессрочной забастовке. Да, вначале ЖЖ были жестко против профсоюзов, да и профсоюзы никак не хотели с ними сотрудничать. Союзник непроверенный, непонятный. Но уже несколько месяцев, как ЖЖ активно стремятся к сближению со всеми другими сегментами протеста, в том числе с профсоюзами. А можно сказать, что ЖЖ играли немалую роль в том, что под их давлением и давлением рядовых профсоюзных членов было принято решение о бессрочной забастовке. Во-вторых, среди рядовых членов профсоюзов – масса желтых жилетов. В-третьих, многие люди впервые сегодня вышли на забастовку, и заявили, в том числе журналистам, что решились на такой рискованный шаг, поскольку желтые жилеты перевернули их видение мира. В-четвертых, сами желтые жилеты, естественно, были на демонстрациях. Да плюс к этому еще и сами организовали или участвовали в организации блокировки дорог, подъездов к предприятиям, бензоколонок и т.п. И блокировка – сама необходимая мера при нынешних условиях, когда масса людей вообще не может себe позволить бастовать (т.н. прекарные работники).

Я не хочу этим сказать, что желтые жилеты правят бал, и что вот какие они крутые. Я хочу сказать, что неопытные в политике и активизме люди, вышедшие из глубинки социального и территориального пространства Франции, делали больше для мобилизации общества, чем давно существующие и бюрократизированные профсоюзы (да и политические партии). Сумели доказать, что кто-либо, несмотря на статус и прочие качества (или недостатки), может подключиться к протесту и стать полноценным субъектом народа, стремящегося к суверенитету. Пенсионная реформа – повод. Все понимают, что дело не в ней, а в ликвидации всей социальной системы и последних остатков социальной солидарности. Против этого – только один способ борьбы – самая широкая солидарность и решительность. На межпрофсоюзном и межотраслевом собрании, которое прошло сегодня вечером после демонстрации, и где люди голосовали за продление забастовки до следующего понедельника, многие так и сказали: надо брать пример с желтых жилетов, с их решительности, ярости и сплоченности.

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