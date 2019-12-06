Россия и ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи нефти

Производители нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились о сокращении добычи на дополнительные 500 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. Как сообщает Reuters, детали соглашения и то, на сколько баррелей именно сократит добычу каждая страна, будет утверждено на встрече стран ОПЕК+ в пятницу.

В четверг совещание длилось почти шесть часов. Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадхель сказал, что сделка была достигнута, но отказался сообщить какие-либо подробности.

Действующее соглашение, срок которого истекает в марте 2020 года, предусматривает сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

