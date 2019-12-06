Фильм Юрия Дудя о Беслане стал вторым по просмотрам на YouTube

Фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» занял вторую строку рейтинга самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента YouTube в 2019 году. Трехчасовая лента набрала более 18 млн просмотров и почти 1 млн лайков, передает ТАСС со ссылкой на «Google Россия».

Первое место занял ролик с пародией на мультфильм «Фиксики», которую снял блогер Сыендук. Видео собрало более 25 млн просмотров и 609 тыс. лайков. На третьем месте — интервью певицы Билли Айлиш в шоу «Вечерний Ургант», которое посмотрели более 15 млн раз, а 765 тыс. пользователей поставили лайк.