Активист Лиза Нестерова о черной пятнице и пяти приговорах

Как и обещала, я сегодня двинула речь, которой бы хотела поделиться и с теми, кого сегодня не видела.

Мы сегодня собирали деньги на работу самых актуальных проектов этого года: Медиазоне и ОВД-Инфо. Все это жутко протестное лето они работали нон-стоп, но и осенью не смогли выдохнуть: началось «московское дело», а заканчиваться пока и не думает. Все корреспондентские силы Медиазоны брошены на онлайны, ОВД-Инфо разделили с Агорой фигурантов «московского дела» и работают в нечеловеческих условиях, чтобы защитить ребят. Надеюсь, что мы сегодня собрали немало и действительно помогли важным проектам.

А завтра нас всех ждет настоящая черная пятница: на завтра назначены пять приговоров по «московскому делу». Завтра осудят на очевидно реальные сроки студента Вышки Егора Жукова, сказавшего вчера речь, которая точно войдет в учебники истории; Павла Новикова, от отчаяния признавшего вину – поверьте, очевидно невиновный человек вину признает не от хорошей жизни; Никиту Чирцова, чей «потерпевший» сначала сказал, что готов к примирению и не имеет претензий, но сегодня почему-то заявил в суде, что никаких извинений принимать не будет, закон есть закон, и это «не вопрос морали»; Владимиру Емельянову, у которого никого нет, кроме бабушки и прабабушки, которые могут и не дожить до его освобождения; объединенных в один эпизод Мартинцова, Мыльникова и Лесных.

Мы стали так часто звать людей в суды, что может показаться, что прийти в суд – это очень просто. Я начинала работу журналистом как судебный корреспондент, да и сейчас очень много времени провожу в судах, так что я знаю, что это совсем не просто. Мы думаем, что ко всему привыкли, уже все видели и удивить нас нельзя, тем более «московским делом», мы же видели «болотку», которая до степени смешения похожа на то, что происходит сейчас. Но каждый раз, приходя в суды, мы видим не политзаключенного номер 328, а отдельного живого человека и трагедию его жизни. Мы видим его родных, которые плачут, готовятся к разлуке, все понимают, но до последнего надеются, что произойдет чудо и именно в этот раз судья вынесет правосудное решение. А потом мы видим, как эти надежды рушатся. Смотреть на это, быть частью этого невыносимо, и я знаю, что я прошу вас о многом.

Но я прошу прийти завтра на любой приговор и быть в этот момент рядом с людьми, в жизни которых происходит страшное. Потому что, если мы все разделим с ними их горе, им все еще будет трудно, но все-таки немного легче. Поверьте, это «немного» того стоит. Надеюсь завтра встретиться с вами в судах.

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