Член ОНК Марина Литвинович о голодовке Александра Шестуна

Он держит голодовку, с 25.11 не пьет воды и, похоже, настроен умереть. Он не шутит.

Были в больнице Матросской Тишины по разным вопросам, в первую очередь зашли к Шестуну. Он лежит в кровати, приветствует нас лежа, сил встать нет. Сильно истощен. На 28.11 потеря веса составляла 8 кг, на сегодня - уже минус 15 кг.

Вчера его вывозили на каталке к следователю на 50 минут. По его словам, в конце этого времени следователь заявил, что "ознакомление со 150 томами вашего дела завершено". 29.11. следователи толпой заходили к нему в палату, фотографировали и опрашивали его.

Шестун передал нам результаты врачебного консилиума, который состоялся 28.11 (согласие на публикацию данного отчета в СМИ и разглашение персональных данных Шестун нам дал).

На 2 странице четко сказано, что дальнейший отказ от жидкости чреват скорыми летальными последствиями, и это запись от 28 ноября, а сегодня уже 4 декабря. Врачи говорят, что прогноз очень нехороший, в организме уже начинаются негативные изменения, которые невозможно контролировать самому. Поскольку в СИЗО нельзя фотографировать, я прикрепляю фотографию примерного истощения Шестуна (он приподнял майку и показал свое состояние).

На счет принудительного кормления. Нет, по словам врачей, такого никто не будет делать. В случае, если он потеряет сознание, ему поставят капельницу с жизненно-важными веществами. Но пока он в сознании, он не разрешает никаких манипуляций.

В пятницу снова к нему сходим.

Источник