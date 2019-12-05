От трех до четырех лет заключения запросило обвинение для фигурантов «московского дела» Лесных, Мартинцова и Мыльникова

Обвинение в Мещанском суде запросила от трех до четырех лет заключения в колонии общего режима обвиняемым по «московскому делу» Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Лесных прокуратура просит приговорить к четырем годам, Мартинцова — к трем с половиной, а Мыльникова — к трем, сообщает «Медиазона».

По версии следствия, они во время акции протеста 27 июля сбили с ног росгвардейца, который избивал лежавших на земле демонстрантов. Лесных также пнул полицейского.

Обвиняемые свою вину не признали.