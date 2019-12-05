Во Франции полиция задержала более 80 участников забастовки

Полиция Парижа задержала более 80 человек после начала крупнейшей за последние десятилетия забастовки. На улицы Франции вышли железнодорожники, учителя и врачи, передает Euronews. Движение пригородных поездов почти парализовано, отменены занятия в школах и лицеях, есть перебои в авиасообщении.

Участники забастовки не согласны с предложенным властями проектом пенсионной реформы, которая должна объединить 42 существующие схемы в одну универсальную. Новая балльная система не устраивает определенные категории госслужащих, пенсии которых, по их словам, могут сократиться на 30%. Забастовку поддерживают 60% французов, показывают последние опросы населения.

По данным Reuters, часть демонстрантов устроила беспорядки. Люди в масках разбили витрины магазинов и бросили в полицию файеры. Та ответила слезоточивым газом и дубинками.

Агентство отмечает, что предыдущие попытки пенсионной реформы плохо закончились для властей. Правительство Жака Ширака в 1995 году уступило требованиям профсоюза после нескольких недель протестов.