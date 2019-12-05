США ввели санкции против российских хакеров

Минфин США за преступления в киберсфере ввел санкции в отношении шести российских компаний, хакерской организации Evil Corp и 17 человек. Их обвиняют в хищении более $100 млн, сообщает «КоммерсантЪ».

В заявлении ведомства утверждается, что Evil Corp — это российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение вредоносного ПО Dridex. Оно использовалось для заражения компьютеров и сбора учетных данных от сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах, что привело к краже более $100 млн. Большинство физических лиц, попавших в санкционный список, связаны с Evil Corp.

«Evil Corp работает как бизнес, управляемый группой людей из Москвы, которые имеют многолетний опыт и хорошо развитые, доверительные отношения друг с другом», — говорят в США.

Лидером организации называется Максим Якубец. За информацию о его местонахождении объявлена награда в $5 млн. Министерство юстиции США открыло против него уголовное дело. Его Минфин связывает не только с Evil Corp, но и с ФСБ России. Кроме Максима Якубца, ключевую роль в организации играли Игорь Турашев и Денис Гусев. Среди попавших под санкции людей также есть граждане России, Греции, Израиля, Испании и Украины.