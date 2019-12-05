Андрей Лошак о главном результате «московского дела»

Егор Жуков вел ютьюб-канал, в котором пропагандировал идеи ненасильственного протеста. Теперь его судят за экстремизм и призывы к насильственному свержению строя. Почитайте его последнее слово. Егор не экстремист, не революционер. Он абсолютно нормальный парень, который хочет, чтобы власть в стране прекратила обворовывать людей и жульничать на выборах. Все его требования законны, идеи — разумны и гуманны (хоть я и не большой поклонник либертарианства, но уж всяко получше фейковых скреп). Прокуратура хочет посадить его на 4 года — за слова в интернете, в которых нет ничего преступного. Когда в тюрьму начинают швырять вот таких ребят — юных, чистых и честных, с хорошими лицами, не в кавычках, как любят ерничать пропагандоны, а на самом деле хорошими, — диктатура окончательно сбрасывает маску законности, за которой — испуганное рыло тирана, судорожно цепляющегося за свою власть. Московское дело задумано как показательное. Оно действительно наглядно показало, кто есть кто, где силы тьмы, а где — света, где ситхи, а где джедаи. В учебниках истории России в недалеком будущем, когда вся эта уродливая конструкция перевернется с головы на ноги и белое станет вновь белым, а черное — черным, поздний путинизм будут называть антинародным режимом, а фигурантов дела — героями сопротивления. И изучать наше время будут не по лживым речам президента, а вот по этим последним словам в судах, которых уже собралась внушительная коллекция. Все больше (если не большинство) зумеров считает, что нынешний режим — это зло, а борьба с ним — опасное, но благородное дело. И все больше молодых людей будет становиться на этот героико-романтический путь. Вот главный результат «показательного» московского дела.

Завтра — приговор. У меня, к сожалению, почти нет сомнений, что дело кончится реальным сроком. Но это будет приговор не Егору. Это будет приговор Путину.

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