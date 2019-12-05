Навального обязали удалить часть расследования о главе московских единороссов

Симоновский суд Москвы вынес решение по иску секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского к Фонду борьбы с коррупцией, Алексею Навальному и Константину Янкаускасу, связанному с расследованием ФБК о недвижимости и бизнесе семьи единоросса. Судья обязал Алексея Навального в течение 10 дней опровергнуть некоторые фразы и удалить несколько фрагментов, сообщает «МБХ медиа».

К муниципальному депутату Константину Янкаускасу по итогам заседания суд требований не предъявил.

Метельский требовал опровергнуть и удалить фрагменты видео, в которых говорится, что он «все что украл в России, складывает за границу», «построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России», а также «жулик и вор». Иск к Янкаускасу касался фразы «вот и лидер единороссов бизнесмен, мошенник и коррупционер».

Сведения о том, что семья Метельского владеет недвижимостью в Москве стоимостью 5,7 млрд руб. и отелями в Австрии, про которые говорится в расследовании, истец не оспаривал.