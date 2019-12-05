Экс-фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева задержали в суде

UPD: На Сергея Абаничева планируют составить протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Участие в несанкционированной акции, повлекшей создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры), которая предусматривает арест до 15 суток, сообщает из Тверского ОВД его защитник адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош.

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Бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева задержали в Тверском суде Москвы, куда он пришел на заседание по делу Никиты Чирцова.

«К нему подошли приставы, они сначала не могли даже назвать его фамилию правильно. Попросили показать паспорт, он показал. После этого они начали его уводить, сказали, что надо о чем-то поговорить. На выходе из здания суда его скрутили люди в черных масках. Они грубо его задержали и сказали, что увозят его в Тверской отдел. Причину не озвучили. Непонятно, какой отдел, то ли ОМВД, то ли СК сразу», — рассказала «МБХ медиа» активистка Валентина Нарциссова.

Абаничев месяц провел в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. 4 сентября СК прекратил уголовное преследование фигурантов дела о «массовых беспорядках». Ранее сегодня также задержали одного из них — Даниила Конона.