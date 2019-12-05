Обвинение просит три с половиной года колонии для фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова

Прокурор просит суд приговорить к трем с половиной годам колонии фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, передает «Медиазона». По версии следствия, на акции 27 июля он толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка.

Вину Чирцов не признал. Потерпевший на первом заседании суда сказал, что «как таковой физический боли» от толчка он не почувствовал, а «просто попятился назад». Журналистам он сообщил, что «никакой злости не испытывает, не поддерживает продление ареста Чирцова и считает, что необходимо примирение сторон».

На втором заседании Чирцов принес потерпевшему извинения, но тот ответил, что это не вопрос морали и извинений, а Чирцов должен отвечать по закону.