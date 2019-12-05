Медведев опасается бунта

Комментируя летние акции протеста в Москве, премьер Дмитрий Медведев согласился, что в обществе есть «мощный запрос на справедливость», который «вылился в том числе в различные акции», что «совершенно нормально». Медведев при этом отметил, что заявлять свое мнение «нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами».

«Законодательство может нравиться или не нравиться, но его нужно соблюдать. То, что во Франции «желтые жилеты» — у нас может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный», — сказал Медведев.