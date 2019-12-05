Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ

Виктор Садовничий останется ректором Московского государственного университета имени Ломоносова как минимум на пять лет. Приказ о его переназначении подписал президент Владимир Путин. Также переназначен ректором Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Ранее были утверждены поправки, позволяющие бесконечное количество раз переназначать ректоров этих вузов, даже если им исполнилось более 65 лет.

Полномочия Виктора Садовничего по старому закону должны были истечь в октябре, так как ему исполнилось 80 лет, а продлевать срок можно было лишь дважды. Ректор СПбГУ еще не достиг предельного возраста (ему в этом году исполнилось 60 лет).