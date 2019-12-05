Россия выслала болгарского дипломата

МИД России симметрично ответил Болгарии, которая в октябре выслала сотрудника российского посольства. Представитель болгарской дипмиссии объявлен «персоной нон грата» и должен покинуть страну в течение 24 часов, сообщает «Интерфакс».

При этом ранг болгарского дипломата соответствует рангу российского дипломата, которого болгарские власти объявили «персона нон грата» по подозрению в шпионаже в конце октября. Тогда прокуратура Болгарии начала расследование по факту сбора иностранным гражданином данных, являющихся государственной тайной. Речь шла о сотруднике российского посольства в Софии. По данным прессы, это был первый секретарь российского посольства в Болгарии.