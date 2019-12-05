У Медведева нет позиции по закону о домашнем насилии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции российским телеканалам заявил, что проблему домашнего надо решать, но каким именно образом, он пока не знает.

«Если идет дискуссия, значит домашнее насилие есть. Это не придумано врагами и журналистами. Многие считают, что декриминализация домашних побоев усугубила информацию. Реагировать на это надо», — сказал Медведев, уточнив, что у него нет «окончательной позиции по этому закону».

Он отметил, что в ткани законопроекта нет уголовного или административного наказания за домашнее насилие. По словам премьера, ответственность за домашнее насилие может появиться в новом КоАП.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия сейчас находится на стадии обсуждения.