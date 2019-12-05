Мосгорсуд отменил арест счетов двух активистов штабов Навального

При рассмотрении апелляции Мосгорсуд признал незаконным арест счетов воронежского активиста штаба Навального Георгия Бородина и волонтера пермского штаба, матери малолетнего ребенка Александры Семеновой, сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В случае Бородина арест счетов сделал невозможным получение пенсии по потере кормильца, а Семенова не смогла использовать пособие на ребенка.

Суд отменил постановления Басманного суда по ходатайствам следователя Руслана Габдулина, возглавляющего следственную группу по делу ФБК. Дела сотрудников штабов Навального направлены на новое рассмотрение в ином составе суда.

Фонд борьбы с коррупцией подозревают в отмывании денег. 8 августа по делу ФБК прошли первые обыски, более 100 счетов, в том числе и физлиц, были заблокированы. 12 сентября обыски прошли у сотрудников и волонтеров штабов Навального во всех регионах, где есть штабы. 15 октября в 30 регионах прошла вторая волна обысков.

