Минсвязи: суды дискредитируют не журналисты, а собственные представители

Замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что дополнительное регулирование деятельности журналистов при освещении деятельности судов не требуется. Оценивая идею разработать дополнительные механизмы защиты судов от СМИ, Волин отметил, что имеющегося регулирования более чем достаточно, передает RNS.

«Судебную власть (как и любую другую) дискредитируют не столько журналисты, сколько собственные представители. А ссылаться на прессу очень удобно. Похоже, что она сегодня всем мешает, кроме плохих танцоров», — заявил замминистра.

Ранее стало известно, что Совет судей обсуждает меры защиты служителей Фемиды от СМИ. Например, за давление на суд или лоббирование интересов с помощью публикации негатива о судах СМИ хотят наказывать.