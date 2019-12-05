Ливия передаст Москве доказательства присутствия в стране российских наемников

Поддерживаемое ООН Правительство национального согласия Ливии передаст Москве списки российских наемников, поддерживающих группировку Халифы Хафтара, которая несколько месяцев пытается захватить Триполи. Россия отрицает свое военное присутствие на территории государства. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы Высшего государственного совета правительства Халеда аль-Мешри, задокументировано участие 600-800 русских наемников в Ливии. Когда именно будут переданы документы в Россию — не уточняется. Аль-Мешри говорит, что правительственные силы обнаружили сотовые телефоны, перехватили разговоры и захватили личные вещи, оставленные россиянами в боях.

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара начала наступление на Триполи в апреле. Ее поддерживают Объединенные Арабские Эмираты и Египет, а также Франция и Россия, в то время как официальное правительство в Триполи получает помощь от Турции, Катара и Италии.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил журналистам, что Госдеп и его европейские партнеры готовят санкции против российского военного подрядчика, ответственного за отправку наемников в Ливию. Ранее СМИ сообщали, что на стороне Хафтара воюют бойцы ЧВК «Вагнер». А глава МВД Ливии обвинял Россию в разжигании войны.

Официально Россия продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами. За последние годы Хафтар несколько раз посещал Москву, и делегация правительства в Триполи встретилась с Путиным на саммите «Россия-Африка» в октябре в Сочи. При этом наличие российских военных в Ливии отрицается.