Даниилу Конону грозит арест на 15 суток

На бывшего фигуранта «московского дела» Даниила Конона планируют составить протокол за нарушение на митинге. По ч. 3 ст. 20.2 КоАП ему грозит наказание в виде ареста до 15 суток, сообщает «Апология протеста». Согласно обвинению, Даниил «организовывал направление движения участников несанкционированного массового мероприятия» 27 июля.

Сегодня Конона полиция задержала по пути в Тверской ОВД, куда его вызвали повесткой для составления протокола.

В августе Конона задержали по обвинению в участии в массовых беспорядках. Месяц он провел в СИЗО, после чего дело закрыли.