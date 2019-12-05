Глава Союза журналистов назвал попыткой цензуры идею наказывать СМИ за критику судов

Информполитика судов против «скандализации правосудия», включающая наказание для СМИ — попытка введения ведомственной цензуры, считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«В определенных ситуациях — судей можно понять — известны факты давления на суд через СМИ. Однако введение специальных мер и дополнительных ограничений, специальных нормативных актов об ответственности журналистов за «тенденциозные» публикации может вылиться в ограничение свободы слова и свободы распространения информации. Любой материал из суда в случае введения этих мер может быть признан тенденциозным и журналист или СМИ — могут быть наказаны. По сути это попытка введения ведомственной цензуры. А цензура у нас запрещена Конституцией, и даже судьям иногда надо об этом напоминать», — заявил Соловьев.

Ранее стало известно, что Совет судей обсуждает меры защиты служителей Фемиды от СМИ. Например, за давление на суд или лоббирование интересов с помощью публикации негатива о судах СМИ хотят наказывать.