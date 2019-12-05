The Insider рассказал о кипрском офшоре автора закона об иноагентах

Борец с иностранными агентами, депутат Леонид Левин владеет недвижимостью почти на миллиард рублей, а его компания, связанная с кипрскими офшорами, с нарушением антикоррупционных норм зарабатывает сотни миллионов на госзаказах, говорится в расследовании The Insider.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин является соавтором и главным лоббистом закона о признании иноагентами физлиц, подписанного 2 декабря президентом Владимиром Путиным. Формулировка закона позволяет назвать иноагентом почти любого гражданина России.

Годовой доход члена фракции «Справедливая Россия» Левина, согласно декларации, составляет около 12 млн руб. При этом ему принадлежит пентхаус площадью 225,2 м² в Москве в доме рядом с метро «Павелецкая» стоимостью порядка 200 млн руб. Квартиру депутат приобрел еще до избрания, но в декларации пентхауса такой площади нет. Как нет и особняка в 1934 м² в поселке Павлово под Истрой на 43 сотках земли (стоимость порядка 700 млн руб.). Левин объясняет несовпадение данных в декларации и Росреестре «технической ошибкой» и размерами балконов. Также у депутата есть два земельных участка на Таманском полуострове общей площадью в 59 га стоимостью более 82 млн руб.

Перед избранием в Госдуму в 2011 году Леонид Левин указал, что на 100% контролирует ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани», учрежденной в 2002 году вместе с кипрской фирмой A.R A.R Management. Фирма контролируется еще двумя офшорами ROMANOS NOMINEES и SCOPACO NOMINEES, которые принадлежат «номиналам» Пинелопи Папапетроу и Крис Скордис. Их Scordis, Papapetrou & Co известна как «крымская прачечная», через которую клиенты из России регистрируют офшоры на адреса своих сотрудников, пишет The Insider.

Левин заявляет, что к «Тайному советнику» с момента избрания в Госдуму отношения не имеет, но издание так не считает. Компания, зарабатывающая в том числе на госзаказах, освоила на сделках с РЖД, структурами Минздрава и университета МИСиС более 800 млн руб. При этом контракты часто достаются организации в обход конкурсных процедур. Иногда в качестве конкурентов участвуют другие ранее учрежденные Левиным компании.