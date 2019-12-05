Бурятским депутатам предложили извиниться за участие в митингах

Депутатам от КПРФ, участвовавшим в митингах в Улан-Удэ против незаконных задержаний и фальсификации на выборах, комиссия по мандатам и депутатской этике Народного Хурала Бурятии предложила извиниться. По мнению членов комиссии, их участие в протестах было «неэтичным».

Речь идет о четырех депутатах — это Баир Цыренов, Леонтий Красовский, Виктор Малышенко и Егор Олзоев. Жалобу в комиссию по этике на них написали коллеги из фракции «Единая Россия». Красовский и Цыренов уже заявили «Сибирь.Реалии», что им извиняться не за что.

«Извиняться я не собираюсь, так как не считаю себя в чем-то виновным. Я честно и открыто сказал на заседании комиссии по мандатам и депутатской этике, что принимал участие в событиях 9-10 сентября на площади Советов, поскольку это мой долг как депутата. Санкционированное мероприятие или нет — неважно, если народ требует нашего участия. Единственное, за что можно извиниться в этой ситуации — это за депутатов, которые не вышли к людям всем составом, а просто испугались», — сказал Красовский.

В начале сентября блогер Дмитрий Баиров и депутат Баир Цыренов в Улан-Удэ начали протест против задержания водителя Игоря Коношанова, который помогал шаману Александру Габышеву добраться до Улан-Удэ, и его арестовали за неповиновение представителю власти. В эти дни на нескольких акциях протеста полиция жестко задерживала митингующих. Дмитрий Баиров был арестован на 15 суток по трем административным статьям. Активиста Дмитрия Хараева, подозреваемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии, арестовали на два месяца.