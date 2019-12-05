Очередной донос на «Мемориал» пришел от частного лица

Роскомнадзор выписал на Правозащитный центр «Мемориал» и председателя Совета организации Александра Черкасова два протокола за отсутствие маркировки на странице инструкции «Незаконный профилактический учет граждан в органах внутренних дел Северного Кавказа: как защитить свои права».

Информацию о «правонарушении» передал 12 ноября через сайт Роскомнадзора некто Андрей Шувалов. Все предыдущие протоколы РКН выписывал после обращения УФСБ по Ингушетии, отмечают в организации.

Ранее РКН выписал на ПЦ «Мемориал» шесть протоколов (по одному на организацию и должностное лицо) — за страницу ингушского представительства организации в Facebook, страницы организации во «ВКонтакте» и Twitter. В общей сложности на Международный Мемориал и ПЦ «Мемориал» выписано 22 протокола, 11 из них рассмотрены. Сумма штрафов уже достигла 2 млн 300 тыс. руб.