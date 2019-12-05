Le Monde: российские шпионы базировались в Альпах для проведения операций по всей Европе

Западные спецслужбы заявили, что для проведения операций по всей Европе 15 российских шпионов использовали базу во французских Альпах. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Le Monde.

Российские шпионы являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, занимающимися заказными убийствами, саботажем и управлением «мертвыми почтовыми ящиками», которые используются агентами для обмена информацией.

Один из 15 упомянутых в материале Le Monde шпионов мог быть причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Западные спецслужбы обнаружили «альпийскую группу» как раз при расследовании этого дела. В период с 2014 по 2018 годы российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.