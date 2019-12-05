В Новоуральске возбуждено три дела из-за акции против ввоза «урановых хвостов»

Административные дела из-за нарушения порядка проведения пикетов возбуждены в отношении трех жителей закрытого города Новоуральск, куда из Германии в ближайшие три года привезут 12 тыс. тонн «урановых хвостов». Об этом в Telegram сообщает «Апология протеста».

Новоуральск — закрытый город в Свердловской области. Впервые в его истории в нем были возбуждены дела, связанные с нарушением установленного порядка проведения пикетов из-за протестных акций против ввоза «урановых хвостов», которые провели местные жители Николай Лобанов, Геннадий Ломаков и Виктор Казаков.

По мнению следствия, 25 ноября обвиняемые устроили пикет с плакатом «Нет ввозу урановых хвостов в Новоуральск!» у проходной АО «Уральский электрохимический комбинат», потом переехали к заводоуправлению, потом — к администрации Новоуральска.

«Все три дела переданы для рассмотрения в Новоуральский городской суд. Первое заседание было уже сегодня. По просьбе стороны защиты оно было перенесено, так как еще нет решения о выдаче пропуска на въезд в город адвокату Алексею Бушмакову, сотрудничающему с «Апологией протеста», — сообщает правозащитная организация.

О ввозе «урановых хвостов» в Россию ранее сообщал Greenpeace. С мая по октябрь шесть железнодорожных составов по 600 тонн уже было отправлено на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральск. Ранее экологи пытались остановить поезд с «хвостами» на пути из Германии в Амстердам. В Петербурге груз также встречали акции протеста.