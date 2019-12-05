Чтобы догнать развитые страны, россиянам нужно 100 лет

Всемирный банк представил новый доклад, посвященный экономике России, в котором также оценивается богатство страны как нации. Доля человеческого капитала на душу населения может сравниться с уровнем передовых стран лишь через 100 лет, говорится в докладе.

Всемирный банк отмечает, что по обновленным прогнозам, повышение экономического роста в России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021 году — 1,8%.

«Что касается внутренних факторов, то на слабой динамике роста в первом полугодии 2019 года сказалось проведение относительно жесткой денежно-кредитной политики, низкий рост располагаемых доходов в условиях роста инфляции, вызванного повышением ставки НДС, а также медленное начало реализации национальных проектов, — говорит директор постоянного представительства Всемирного банка в РФ Рено Селигманн. — Как ожидается, проведение менее жесткой денежно-кредитной политики и увеличение расходов на национальные проекты будут способствовать стимулированию роста экономики».

В 2019-2021 годах прогнозируется дальнейшее снижение умеренного уровня бедности, которому, кроме продолжающегося экономического роста, могут способствовать увеличение заработной платы в частном секторе и индексация пенсий на уровень инфляции.

«Вместе с тем, у многих людей в России нет официальной работы, а многие домохозяйства находятся у черты бедности. Соответственно, такой уровень социальной уязвимости потребует дальнейшего пристального мониторинга», — говорится в докладе. При этом отмечается, что безработица в России находится на уровне исторически минимальном уровне в 4,5%.

Оценивая богатство российской нации с 2000 по 2017 года, Всемирный банк отметил, что в 2017 году типичный российский гражданин был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Тем не менее сейчас рост показателя невысокий.

Доля человеческого капитала (здоровье, навыки, знания и опыт населения) в России на душу населения составляет лишь одну пятую от среднего показателя в странах с передовым развитием. При текущей ситуации Россия сможет наверстать эту разницу не ранее чем примерно через 100 лет. В докладе говорится, что в первую очередь нужно улучшить качество образования и развивать креативность учащихся. Повысить роль первичной медпомощи, чтобы выявлять болезни на ранних стадиях. А также необходим перевод медико-санитарной документации в электронный вид.