Милану Кундере вернули чешское гражданство

Писателю Милану Кундере вернули гражданство Чехии, которого он был лишен 40 лет назад во времена коммунистического режима. Как сообщает BBC, посол Чехии во Франции Петр Друлак вручил 90-летнему Кундере и его супруге документы о предоставлении гражданства в их квартире в Париже.

«Они очень обрадовались. Они понимают, что это не переломный момент в жизни, но они однозначно ощутили в этом символизм, который очень важен для них», — рассказал Друлак.

В молодости Кундера состоял в компартии Чехословакии, но во время ввода советских войск в 1968 году он осудил происходящее и призвал реформировать политический строй. После этого писателя исключили из партии, а преподавательская деятельность ему была запрещена. Кундера уехал во Францию, где написал «Книгу смеха и забвения», за которую его лишили в 1979 году гражданства Чехословакии.